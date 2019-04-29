عراقجي: لن نسمح لأي دولة ان تحلّ مكان إيران في اسواق النفط العالمیة

طهران(إسنا) - إستقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون السیاسیة، سيد عباس عراقجي یوم الأحد رئيس وبعض اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانیة النمساویة الایرانیة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان اهم القضایا والتطورات الدولیة وایضا العلاقات الثنائیة بین طهران وفیینا.

الى ذلك، اعرب كرستل عن اسفه لوقوع كوارث السیول الاخیرة في البلاد؛ مشیدا بسیاسات ایران التي وصفها بـ "الحكیمة" فیما یخص الاتفاق النووي.

ونوّه المسؤول البرلماني النمساوي الى ان إيران والاتحاد الاوروبي رفضا قرار امریكا المتمثل في الانسحاب من الاتفاق النووي، والقلق یخالجهما ازاء تراجع قیمة ودور هذا الاتفاق.

واضاف: في الواقع الاتحاد الاوروبي بحاجة الى الاتفاق النووي اكثر من امریكا، وعلیه فإن النمسا الى جانب اوروبا مصمّمان على دعم هذا الاتفاق والوفاء به.

بدوره، ثمّن عراقجي تضامن حكومة وشعب النمسا مع ایران في ضوء السیول الاخیرة وایضا مساعداتها الانسانیة الى المنكوبین.

ونوه مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة الى ان الولایات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الدولي وانتكهت القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن لكن وللاسف لم یلق هذا الاجراء ردا مناسبا من جانب الاتحاد الاوروبي او مجلس الامن الدولي.

وقال عراقجي: ان ایران التزمت لغایة الیوم بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي؛ مؤكدا ان لصبر الجمهوریة الاسلامیة حدود ونحن سنقوم قریبا وعبر تقییم شامل للظروف الراهنة بالرّد المناسب على اجراءات امریكا اللاقانونیة، مضيفا، لقد تریثنا بما فیه الكفایة للتعویض عن تبعات انسحاب امریكا من الاتفاق النووي وقد حان وقت التطبیق الیوم؛ نحن نرحب بالمواقف السیاسیة للاتحاد الاوروبي، لكن الدعم السیاسي وحده لا یكفي لمواصلة الاتفاق النووي.

واستطرد مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة قائلا : ان الاتفاق النووي لیس اتفاقا اقتصاديا وانما یتسم بصفة امنیة ولو كان یحظى باهمیة لدى اوروبا اذن ینبغي علیها ان تدفع ثمن الحفاظ علیه ایضا.

وفي جانب اخر من تصریحاته للوفد البرلماني النمساوي، اشار عراقجي الى قرار البیت الابیض حول "تصفیر صادرات النفط الایراني"؛ مشددا على ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لن تسمح لأي دولة ان تحلّ مكانها في اسواق النفط العالمیة، وعلیه فإن مسؤولیة تداعیات ذلك تقع على امریكا او الدول المشار الیها.

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