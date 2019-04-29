طهران (إسنا)- قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لا يمكن أن تكون "أمريكا أولاً" في أجواء من عدم الاستقرار العالمي.

وفي حوار مع قناة "فاكس نيوز" قال وزير الخارجية، الرسالة هي أن أمريكا لا يمكن الثقة بها. ربما يؤمن ترامب بـ"أمريكا أولاً"، ولكن لا يمكن ان تكون امريكا في الاولوية في أجواء من عدم الاستقرار العالمي.

وأضاف، من الضروري ان نتعاون مع بعضنا البعض في جو آمن بالعالم والعيش في جو آمن عالمي متاح فقط عندما تعيرون لأنفسكم وتوقيعكم احتراماً.

اكد وزير الخارجية ان "فريق ب" يريد تحريض ترامب وجر أمريكا الى مواجهة لا يريدها ترامب.

ونوه ظریف في حوار مع قناة "فاكس نيوز" الى أن حرس الثورة الاسلامية لم يقتل الامريكيين أبداً، قائلاً، ان وجود حرس الثورة هو لمحاربة الارهابيين، أقيمت يوم أمس مراسم لإحياء ذكرى استشهاد 300 منتسب لحرس الثورة الاسلامية الذين حاربوا واستشهدوا الى جانب العراقيين.

وأضاف، ان ترامب قال في المناظرة الانتخابية رداً على سؤال هيلاري كلينتون هذه المناظرة التي على ما أظن كنت انت(كريس فالاس) مديرها، ان ايران تقتل داعش.

ورداً على سؤال "هل تنكرون انكم وضعتم أسلحة في متناول ميليشيات مؤيدة لإيران أدت الى مقتل 608 أمريكي؟" قال ظريف، ان هذا الاتهام جديد تطرحه أمريكا واتهام خطير للغاية لأنني أؤمن بأن "فريق ب" يريد تحريض ترامب وجر أمريكا الى مواجهة لا يريدها ترامب.

واضاف، دعني الان اتطرق الى قضية أخرى، أنت تحدثت عن المال. ان ترامب شخصياً قد قال أنكم انفقتم 7 تريليونات في منطقتنا. نحن في منطقتنا. امريكا جاءت الى منطقتنا وأنفقت 7 تريليونات وكانت نتيجة ذلك فقط أننا نعيش في ظل مزيد من الارهاب والفوضى وعدم الاستقرار.

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