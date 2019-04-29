إيران ترد على تصريحات وزير الخارجية البحريني بحق مقتدى الصدر

طهران (إسنا)- علقت وزارة الخارجية يوم الاحد، على التصريحات المسيئة التي ادلى بها وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بحق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، واصفا اياها بأنها خرق لسيادة واستقلال العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة سید عباس موسوي، في بيان، إن "التصریحات المسیئة المنتهکة للأعراف الدبلوماسية التي أدلی بها وزیر الخارجیة البحریني خرق لسیادة واستقلال العراق والرموز الدینیة والسیاسیة لهذا البلد"، معتبرا إیاها "دليل علی عدم تفهمه للظروف والأوضاع التي یشهدها العراق".

واضاف الموسوي، أن "الكلام غير المألوف والخاطئ والمغایر للأعراف الدبلوماسية لوزير الخارجية البحريني وتوجیه اتهامات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت من ديدنة هذا المسؤول و یبدو أنه قد تفوه بها بإیعاز الآخرین وبصورة لا إرادیة".

وتابع أن "السياسة التي تنتهجها إيران تتمثل في دعم سيادة العراق واستقلاله حيث تدعو إيران إلی ضرورة احترام دور ومکانة القادة والرموز الدينية والسياسية العراقیة"، مبينا أن "العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق مبنية علی المصالح الاستراتيجية والمنافع المشترکة بين الشعبين ورعاية الاحترام المتبادل ولا يحق لوزير الخارجية البحريني ولا لأي شخص آخر أن ینال من هذه المناسبات بين البلدين عبر الإدلاء بالتصریحات الفارغة التی لا طائل تحتها".

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