بورصة السلع الإيرانية تعقد صفقات بحجم 351 ألف طن

طهران(إسنا) - سجلت بورصة السلع الإيرانية، في الأسبوع المنتهي بـ 25 أبريل/ نيسان 2019، صفقات بيع 351 ألفاً و34 طناً من السلع بقيمة أكثر من 6ر547 مليون دولار.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 124 ألفاً و147 طناً من السلع بقيمة 3ر222 مليون دولار، شملت 106 آلاف و820 طناً من الصلب، و9575 طناً من النحاس، و2000 طن من الألمنيوم، و12 طناً من الخامات المكثفة للمعادن الثمينة، و120 طناً من الموليبدن المكثف، و620 طناً من الخارصين، و5 آلاف طن من صخر الحديد المكثف، و620 طناً من سبائك الزنك.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 235 ألفاً و727 طناً بقيمة 6ر334 مليون دولار، شملت 80 ألف و500 طن من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و47 ألفاً و38 طناً من القير، و77 ألفاً و610 أطنان من المواد البوليمرية، و30 ألفاً و471 طناً من المواد الكيميائية، و640 طناً من الكبريت.

كما تم عقد صفقات بيع 1160 طناً من السلع في السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية.

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