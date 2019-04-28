حكومة الوفاق الليبية تتهم المجتمع الدولي بالتهاون ازاء قصف طرابلس

طهران(إسنا) - اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية في العاصمة طرابلس، اللواء المقاعد خليفة حفتر، بقصف المدنيين في العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الليبية مهند يونس، في بيان صحفي، إن "حكومة الوفاق الوطني تحمل البعثة الأممية ومجلس الأمن مسؤولية سكوتهم وتهاونهم تجاه ما يقوم به حفتر، من قصف للعاصمة واستعانته بالطيران الأجنبي، وتطالبهم بكشف حقيقة الطائرات التي تدعم حفتر في عدوانه على طرابلس".

وأضاف البيان، أن "حكومة الوفاق سيكون ردها في الميدان العسكري وعبر الملاحقة القضائية لكل من شارك في هذا العدوان"، مشيرا إلى أن "ما حدث الليلة هو جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة منذ بداية العدوان وأن عملية بركان الغضب مستمرة".

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