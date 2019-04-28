اطلاق سراح السجينان السوريان في إسرائيل وتسليمهم لسوريا عبر معبر القنيطرة

طهران (إسنا)- أطلقت سلطات کیان الاحتلال، اليوم الأحد، عن سجينين سوريين من سجونها وتم استلامهما من الجانب السوري عبر معبر القنيطرة الحدودي بين إسرائيل وسوريا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "السجينان السوريان زيدان طويل، و خميس أحمد المُطلق سراحهما من السجون الإسرائيلية يصلان سوريا عبر معبر القنيطرة".

وأضافت بأنه "تم الإفراج عنهما بعد إعادة رفاة الجندي الإسرائيلي زخاريا باوملالى إلى إسرائيل مطلع الشهر الجاري عن طريق روسيا، والذي قتل في معركة (السلطان يعقوب) قبل سبع وثلاثين عاما".

وذكرت هيئة البث بأن "وزيرة العدل المنتهية ولايتها أيليت شاكيد ورئيس الدولة ريؤوفين ريفلين ‏وقعا على كتاب العفو للسجينيْن السوريين (‏زيدان طويل، وخميس احمد) ‏المنوي الإفراج عنهما من السجن الإسرائيلي ‏وذلك بعد مصادقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت".

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