"سانا": عناصر "قسد" يطلقون النار بطريقة عشوائية على المتظاهرين بريف دير الزور

وكانت قد أفادت الوكالة بـ"خروج مظاهرات في بلدات وقرى البصيرة وماشخ والضمان والنملية وطيب الفال والطيانة، للمطالبة بخروج "قوات سوريا الديمقراطية" من ريف دير الزور" حسب النشرة.
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طهران(إسنا) - ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "عناصر "قوات سوريا الديمقراطية- قسد" يطلقون النار بطريقة عشوائية على الأهالي المتظاهرين في قرية الطيانة بريف دير الزور".
وكانت قد أفادت الوكالة بـ"خروج مظاهرات في بلدات وقرى البصيرة وماشخ والضمان والنملية وطيب الفال والطيانة، للمطالبة بخروج "قوات سوريا الديمقراطية" من ريف دير الزور" حسب النشرة.
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