"سانا": عناصر "قسد" يطلقون النار بطريقة عشوائية على المتظاهرين بريف دير الزور

طهران(إسنا) - ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "عناصر "​قوات سوريا الديمقراطية​- قسد" يطلقون النار بطريقة عشوائية على الأهالي المتظاهرين في قرية الطيانة بريف ​دير الزور​".

وكانت قد أفادت الوكالة بـ"خروج مظاهرات في بلدات وقرى البصيرة وماشخ والضمان والنملية وطيب الفال والطيانة، للمطالبة بخروج "قوات سوريا الديمقراطية" من ريف دير الزور" حسب النشرة. انتهی