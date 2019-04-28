  • الأحد / ٢٨ أبريل ٢٠١٩ / ١٣:١٨
  • عنوان: السیاسة
  • رمز الخبر: 98020804084
  • Journalist : 99999

"سانا": عناصر "قسد" يطلقون النار بطريقة عشوائية على المتظاهرين بريف دير الزور

طهران(إسنا) - ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "عناصر "​قوات سوريا الديمقراطية​- قسد" يطلقون النار بطريقة عشوائية على الأهالي المتظاهرين في قرية الطيانة بريف ​دير الزور​".

وكانت قد أفادت الوكالة بـ"خروج مظاهرات في بلدات وقرى البصيرة وماشخ والضمان والنملية وطيب الفال والطيانة، للمطالبة بخروج "قوات سوريا الديمقراطية" من ريف دير الزور" حسب النشرة.

انتهی

  • Journalist -
  • Editor منصورة حسنی

التعليقات

You are replying to: .