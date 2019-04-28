فتح صفحة جدیدة من التعاون البحثي بین إيران والصین حول الأمن الغذائي

طهران(إسنا) - أکدت إيران والصین علی بدء مرحلة جدیدة من التعاون الدراسي في مجال الأمن الغذائي.

وجاء ذلك خلال زیارة وفد رفیع المستوی من مجمع تشخیص مصلحة النظام برئاسة غلامعلي حداد عادل للصین وتفقده لمرکز "أسالیب الری الحدیثة" للأبحاث في الصین.

وقال حداد عادل خلال الزیارة ان تطور الزراعة الإيرانية من العوامل المؤثرة في صمود الجمهوریة الإسلامية الإيرانية ومقاومتها تجاه الضغوط والتهدیدات الأمریکیة علی مدی أربعین عاما.

وأشار حداد عادل إلی أن التعاون بین طهران وبکین في مجال التقنیات الحدیثة للري وتبادل التقنیات والمعدات الزراعیة في هذا المجال قد ساهم في تنمیة الإقتصاد والأمن الغذائي للبلدین.

وفي ختام اللقاء، دعا رئیس مرکز الدراسات الصیني إلی إنشاء مکتب للمرکز في إيران بهدف زیادة مستوی التعاون بین البلدین في مجال الدراسات المرتبطة بالري.

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