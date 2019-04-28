مجتهد: ابن سلمان يضع سعود القحطاني قيد الاقامة الجبرية بعد ضغط ترامب

طهران(إسنا) - أشار المغرد السعودي "​مجتهد​" الى أنه "وبعد ضغط الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ووزير الخارجية الاميركي دونالد ترامب اضطر ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان أن يضع المستشار السابق في ​الديوان الملكي السعودي​ ​سعود القحطاني​ قيد الإقامة الجبرية وقطع عنه ​الاتصالات​ ومنع زيارته من الأصدقاء والأقارب".

ولفت مجتهد الى أن "هناك حديث أن سعود سيكون كبش الفداء بدلا منه، وهو تطور غريب لأن كل التقديرات كانت تقول إن ابن سلمان لن يفرط فيه". المصدر: النشرة انتهی