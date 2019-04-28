إذا لم یمر نفطنا عبر مضیق هرمز فلن یمر أیضا نفط الدول الأخری

طهران(إسنا) - أعلن رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري انه اذا لم یمر نفطنا عبر مضیق هرمز فلن یمر أیضا نفط الدول الأخری أیضا عبر المضیق.

وحول حارسي الحدود الإيرانیین المحتجزین علی أیدي الإرهابیین في باکستان، قال اللواء باقري في تصریح للصحفیین ان إثنین من زملائنا محتجزان لدی الأشرار في باکستان ومتابعاتنا الجادة متواصلة في هذا المجال قائلا ان رئیس الوزراء الباکستاني عمران خان أطلق وعودا خلال زیارته لطهران ویجب تنفیذها.

وبشأن مرتکبي حادث الهجوم الإرهابي علی حافلة للقوات المسلحة علی طریق خاش، قال اللواء باقري انه تم إعتقال الکثیر من مرتکبي الحادث وبعض الأشخاص الآخرین لاذوا بالفرار إلی أراضی البلد الجار وقد بدأ التحقیق في ملف المعتقلین.

وردا علی سؤال وکالة "إسنا" بشأن قرار القوات المسلحة حول مضیق هرمز، قال: نرید تأمین مضیق هرمز ویتم إرساء الأمن في المضیق من قبل إيران.وتابع قائلا ان سفننا تمر عبر هذا المضیق مثل الدول الأخری واذا أراد أحد زعزعة أمنه فنواجهه أکیدا وشدد: اذا لم یمر نفطنا عبر هذا المضیق أکیدا لن یمر نفط الدول الأخری أیضا عبره وبالطبع نحن لانرید إغلاقه إلا إذا نضطر به بسبب ممارسات الأعداء.

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