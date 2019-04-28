العراق يطالب البحرين باعتذار رسمي بعد إساءة وزير خارجيتها

طهران (إسنا)- طالبت وزارة الخارجية العراقية دولة البحرين باعتذار طهران (إسنا)- طالبت وزارة الخارجية العراقية دولة البحرين باعتذار رسمي عن إساءة وزير خارجيتها للعراق الذي تتعدد فيه الرؤى، وتتسع فيه حرية التعبير للرموز، والشخصيات، والقوى السياسية، ولجميع المواطنين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف لـ"سبوتنيك": "غدا سيتم استدعاء سفير البحرين لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تصريحات وزير خارجية بلاده بحق مقتدى الصدر، وتقديم طلب رسمي من البحرين للاعتذار".

وأشار الصحاف إلى أن كلمات وزير الخارجيَّة البحرينيّ النابيَّة، بحق مقتدى الصدر غير مقبولة إطلاقاً في الأعراف الدبلوماسيَّة.

وختمت الخارجية، أن العراق الذي دحر تنظيم داعش الإرهابيّ بعد أن عجزت جُيُوش جرَّارة عن دحره في مناطق أخرى لقادر على الدفاع عن حُرِّيّاته، واستقلاله. وعلى الجميع معرفة حُدُودهم، والالتزام بالحقائق، واللياقات الدبلوماسيَّة.

واستدعت مملكة البحرين السفير العراقي لديها، مساء السبت، وذلك احتجاجا على بيان مقتدى الصدر.

وقالت الخارجية البحرينية، إن بيان الصدر يشكل إساءة لطبيعة العلاقات بين البحرين والعراق، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

واعتبرت الخارجية أن البيان يمثل تدخلا في شؤون البحرين.

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