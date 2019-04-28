ظریف: سأزور کوریا الشمالیة قریبا

طهران(إسنا) - أعلن وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف عن زیارته المرتقبة لروسیا وکوریا الشمالیة.

وتابع ان الجمهوریة الإسلامية الإيرانية تمکنت من تجاوز الضغوط اعتمادا علی شعبها وهذه المرة أیضا سیکون الشعب أکثر تلاحما ووحدة رغم کافة الضغوطات الأمریکیة مضیفا: لدینا الدکتوراه في مواجهة العقوبات.

وأعلن ظریف في تصریح لقناة "فوکس نیوز " الإخباریة الأمریکیة في ختام زیارته لنیویورك عن عزمه لزیارة کوریا الشمالیة وقال ان موعد زیارته سیحدد لاحقا.

وتابع انه سیزور روسیا خلال الأیام العشرة المقبلة لاجراء مفاوضات ثنائية وقبلها یزور بلدین جارین.وفیما یتعلق باینستکس ومطالب إيران وتوقعاتها من الجانب الأوروبي صرح ظریف ان الأوروبیین کانت لهم فرصة لمدة عام ومن الأسف لم یقوموا باجراء عملي ونحن نتوقع منهم إبداء خلاف ذلك حیث لم تبق لهم فرصة کبیرة.

وتابع انه جری اختبار التفاوض مع أمریکا ونجح في البدایة ولکن في نهایة المطاف أظهر الأمریکیون أنهم لیسوا جانبا موثوقا به في التفاوض وفي ظل هذه الظروف الخیار الوحید أمام إيران هو مواجهة العقوبات عبر تقلیل الإعتماد علی النفط وزیادة العائدات غیر النفطیة والإنتاج المحلي والصادرات غير النفطیة.

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