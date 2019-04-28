اتفاق في السودان بين قادة الإحتجاجات والجيش على تشكيل "مجلس سيادي مشترك"

طهران(إسنا) - أعلن القيادي في ​المعارضة السودانية​ أحمد الربيع، الّذي شارك في المحادثات بين قادة الاحتجاجات و​الجيش السوداني​، "أنّنا اتّفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيّين والعسكريّين"، لافتًا إلى أنّ "المشاورات جارية الآن لتحديد نسب المدنيّين والعسكريّين في المجلس".

وجاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع السبت للجنة المشتركة المؤلّفة من ممثّلين عن ​المجلس العسكري​، الّذي يتولّى السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السوداني ​عمر البشير​ في 11 نيسان الحالي، وعن المحتجّين الّذين يواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة

أعلن القيادي في ​المعارضة السودانية​ أحمد الربيع، الّذي شارك في المحادثات بين قادة الاحتجاجات و​الجيش السوداني​، "أنّنا اتّفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيّين والعسكريّين"، لافتًا إلى أنّ "المشاورات جارية الآن لتحديد نسب المدنيّين والعسكريّين في المجلس".

وجاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع السبت للجنة المشتركة المؤلّفة من ممثّلين عن ​المجلس العسكري​، الّذي يتولّى السلطة منذ الإطاحة بالرئيس السوداني ​عمر البشير​ في 11 نيسان الحالي، وعن المحتجّين الّذين يواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين بنقل السلطة إلى إدارة مدنيّة.

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