إيران تنفي أي طلب منها لإجراء المفاوضات مع أمريكا

طهران (إسنا)- فند المتحدث باسم الخارجية سيد عباس موسوي وجود أي طلب من جانب إيران لإجراء المفاوضات مع أمريكا.

ورداً علی المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول طلب إيران لإجرا المفاوضات مع أمريكا وبدء المحادثات بين إيران والسعودية، قال موسوي للصحفيین إن هذه المزاعم باطلة ولاتمت للواقع بأی صلة، موضحا: لا يوجد أي طلب من جانب إيران لإجراء المحادثات مع أمريكا وإن المحادثات مع السعودية تقتصر علی قضايا الحج وليس إلا.

وأضاف: السياسة التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الجيران واضحة تماماً حيث تتمثل في الاحترام المتبادل وحسن الجوار إلی جانب الجوار السلمي مع مراعاة التعاون والحوار وإن جميع جيران إيران، التي تنظر إلی التطورات والمستجدات الإقليمية والعالمية بنظرة موضوعية فهي تقع علی سلم العلاقات البناءة المبنية علی الاحترام المتبادل.

واستطرد موسوي قائلاً: من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية فإن السعودية هي بلد یحظی بأهمیة في منطقتنا ولکن سلکت نهجا خاطئاً بمواقفها غیر البناءة خلال السنوات الماضية مما أسفر عن إفتعال الکثير من الأزمات والکوارث في المنطقة.

وعبر المتحدث باسم الخارجية عن أمله بعودة السلطات السعودية إلی طريق يؤدي إلی الخير لصالح شعوب المنطقة، قائلاً: كما هو الحال دائما إذا يطغی هذا الموقف من قبل السلطات السعودية فان الجمهورية الإسلامية بالتأکيد علی استعداد للتعامل مع السعودية في إطار التعاون الإقليمي والثنائي .

انتهی



