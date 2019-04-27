"البغدادي يخطط لدخول العراق"

طهران (إسنا)- كشف مصدر استخباراتي عراقي اليوم السبت عن تخطيط زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي لدخول العراق.

وقال المصدر إن "البغدادي يحاول منذ أسابيع الدخول إلى العراق، لكنه يصطدم بالإجراءات الأمنية المشددة على الحدود العراقية السورية"، وأنه "يتواجد حاليا في جبل أبو رجمين بتدمر السورية".

وأضاف أن "البغدادي لم يبق معه سوى أفراد قليلين وهم من المقربين، ومن جنسيات سعودية وتونسية وعراقية".

وأشار المصدر إلى أن "سبب تخطيط البغدادي للدخول إلى العراق، يعود إلى تراجع أعداد مؤيديه وأنصاره في سوريا، لذا يريد الاعتماد على أنصاره المتواجدين في بعض المناطق الحدودية مع سوريا".

وأكد المصدر أن المعلومات التي أدلى بها انتزعت من مقربين من البغدادي اعتقلوا مؤخرا.

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