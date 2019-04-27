الصین تعلن دعمها الحازم لمواقف إيران في صون السلام والإستقرار الإقلیمي

طهران(إسنا) - ‌أکد وزیر الدفاع الصيني وي فنغ خه خلال لقائه وزیر الدفاع الإيراني العمید امیر حاتمي علی دعم بلاده لمواقف الجمهوریة الإسلامیة الإيرانية الداعمة للسلام والإستقرار الإقلیمي.

وتباحث الجانبان علی هامش مؤتمر موسکو الأمني حول القضایا الثنائیة والإقلیمیة.

وتقدم وزیر الدفاع بالشکر للصین علی مواقفها المبدئية والإستراتیجیة الداعمة لایران في الأوساط الدولیة وخاصة في إدانة القرار الأمریکي ضد الحرس الثوري قائلا نرغب في تطویر التعاون الثنائي والدفاعي مع الصین في سیاق إرساء الأمن والسلام المستدام في المنطقة.

من جانبه، قال وزیر الدفاع الصيني ان العلاقات الإستراتیجیة بین البلدین عریقة ولایوجد عائق أمام تطویرها فلیجب تطویر هذه العلاقات علی أساس الثقة المتبادلة والمصالح الوطنیة للبلدین.

وتابع الجنرال في فنغ هه ان بلاده تدعم توجهات إيران في صیانة السلم والإستقرار الإقلیمي والدفاع عن مصالحها في الأوساط الدولیة.

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