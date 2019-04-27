ظریف: سیاسة ترامب المتمثلة بالضغوط القصوی علی إيران لترکیعها محکوم علیها بالفشل

طهران(إسنا) - أکد وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف علی أن سیاسة الضغوط القصوی التي یتبناها الرئیس الأمریکي دونالد ترامب لترکیع إيران محکوم علیها بالفشل.

وفي معرض رده علی سؤال مراسل قناة "فوکس نیوز " الأمریکیة الإخباریة عما إذا کنتم علی هذا القناع بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وإسرائیل والسعودیة والإمارات یحاولون تغییر الحکومة في إيران قال ظریف انه هذا هو علی الأقل. کلهم أبدوا رغبتهم في جر الولایات المتحدة الأمریکیة إلی نزاع.

وتابع ظریف أنني لا أفکر أن الرئیس ترامب یرید أن یفعل هذا. هو تسلم زمام الحکم بشعار عدم خوض أمریکا في حرب أخری ولکنني أری أن السیاسة التي یسلکها الرئیس ترامب لفرض الضغوط القصوی علی إيران من أجل ترکیعها ستبوء بالفشل.

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