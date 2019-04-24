الأدمیرال خانزادي یلتقي نظیريه الباکستاني والبنغلادیشي في الصین

طهران(إسنا) - قال قائد بحریة الجیش الأدمیرال حسین خانزادي في الیوم الرابع من زیارته للصین خلال لقاء نظیره الباکستاني الأمیرال ظفر محمود عباسي اننا لانسمح لدول الهیمنة بعرقلة التعاون بین القوات البحریة للبلدین .

وقال الأدمیرال خانزادي ان القوة البحریة الإيرانية ترحب دوما بدخول مجموعات السفن الحربیة الباکستانیة إلی الموانئ الإيرانية.

من جانبه وجه قائد القوة البحریة الباکستانیة دعوة إلی الأدمیرال خانزادي لتفقد بحریة هذا البلد في إطار تطویر العلاقات المشترکة مضیفا انه یجب تبادل زیارات القادة وإیفاد القطع البحریة للبلدین في سیاق إرساء الأمن الإقلیمي.

وتابع أنه سیتم إیفاد المجموعة البحریة الباکستانیة إلی إيران في المستقبل القریب.

کما التقی الأدمیرال خانزادي بقائد البحرية البنغلاديشية، اور نغزيب شودوري، في میناء تشینغداو حیث أکد الجانبان علی تعزیز التعاون البحري الشامل.

انتهی