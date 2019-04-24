المجموعة البحرية الإيرانية تصل ميناء آكتائو بكازاخستان

طهران(إسنا) - وصلت المجموعة التاسعة للقوة البحرية التابعة للجيش الايراني التي تحمل رسالة السلام والصداقة الإيرانية إلي كازاخستان بهدف تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.

ورست مجموعة القوة البحرية للجيش التي تضم حاملتي الصواريخ 'سبر' و 'جوشن' ، قبل ظهر اليوم في ميناء آكتائو بكازاخستان، وكان في استقبالها عدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين في كازاخستان ومحافظ منغستائو والسفير الايراني مجيد صابر والقنصل الإيراني العام والملحق العسكري.

هذه الزيارة، التي تستغرق ثلاثة أيام، هي الزيارة الثانية لمجموعة القطع البحرية الإيرانية لميناء أكتائو الكازاخستاني. الزيارة الأولى جرت في ربيع عام 2017.

وأعلن السفير الإيراني في كازاخستان وقائد المجموعة البحرية الايرانية العميد بحري 'محمد مهدي أحمدي' ، لوسائل الإعلام المحلية، بان هذه الزيارة تحمل رسالة السلام والصداقة من الحكومة والشعب الإيراني إلى الحكومة والشعب الكازاخستاني.

هذا وأرسلت إيران حتى اليوم ثماني مجموعات من السفن البحرية إلى الدول المطلة على بحر قزوين بهدف تعزيز العلاقات الدولية مع هذه البلدان.

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