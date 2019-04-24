الرئیس روحاني: المفاوضات مع أمريكا ممكنة لكن بشرط

طهران(إسنا) - قال الرئیس حسن روحاني انه في حال قیام الولایات الأمریکیة برفع الضغوط المفروضة علی إيران والإعتذار عن ممارساتها الخاطئة وإبداء الإحترام یمکن الجلوس علی طاولة المفاوضات.

وقال الرئیس روحاني في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الیوم الأربعاء: کنا مستعدین للتفاوض علی الدوام کما کنا مستعدین الدفاع والصمود. نحن ندعم الدبلوماسیة والتفاوض.

وتابع ان المفاوضات مع واشنطن ممکنة في حال رفع جمیع الضغوط والقیودات عن إيران والإعتذار الأمریکي عن إجراءاتها الخاطئة وحفظ الإحترام المتبادل.

وأوضح أن البعض يظن أن أميركا مستعدة للمفاوضات وإيران تمسك عنها، فالأمر ليس هکذا و ان واشنطن لیست جاهزة للتفاوض أبدا.

وخاطب الرئیس روحاني السعودية والإمارات بالقول انه یجب عدم النسیان أن إنقاذهما من السياسات التوسعیة التي سلكها صدام آنذاك كان بفضل قرارات إيران الحكيمة ولوکانت إيران قد اتخذت قرارا آخرا في تلك المرحلة ربما لم تکن هناك السعودیة والإمارات باقیین علی قید الحیاة.

یتبع...

