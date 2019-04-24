شويغو: مخيم الركبان أهم منبع للإرهاب وعلى أميركا احترام الاتفاق النووي مع إيران

طهران(إسنا) - ركّز وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​، على أنّ "استمرار نظم ​الصواريخ​ العابرة للقارات بعد انسحاب ​الولايات المتحدة​ الأميركية، يهدف إلى تدمير ضبط النفس لدى ​روسيا​ و​الصين​"، مبيّنًا أنّه "يجب على الولايات المتحدة احترام ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​".

وشدّد في كلمة له خلال "مؤتمر الأمن الدولي" في ​موسكو​ بمشاركة 100 دولة، على أنّ "بفضل الجهود التي بذلت في ​سوريا​ و​العراق​ لدعم ​أستانا​، تمّ ​القضاء​ ​الإرهاب​"، لافتًا إلى أنّ "مخيم الركبان الّذي يخضع للسيطرة الأميركية مثير للقلق، وبسبب الظروف الصعبة في المخيم، يتّجه الأطفال لنشاط إجرامي".

وأكّد شويغو أنّ "مخيم الركبان الّذي يقع تحت السيطرة الأميركية أهمّ منبع للإرهاب، ويجب أن يُسمح للاجئي مخيم الركبان بالعودة إلى مناطقهم". وأوضح أنّ "وضع مخيم الهول في سوريا متدهور للغاية"، منوّهًا إلى أنّ "النفط يباع بطريقة غير مشروعة في المناطق التي لا يسيطر عليها النظام السوري".

وتساءل: "أين تذهب عائدات تجارة النفط غير المشروعة في المناطق الّتي لا يسيطر عليها النظام؟"، مركّزًا على أنّ "على الدول الغربية الإفراج عن الأموال السورية لتستخدم في إعادة الإعمار".

المصدر: النشرة

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