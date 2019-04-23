ظریف: تشدید "الإرهاب الإقتصادي"علی إيران یدل علی عجز واشنطن وهواجسه

طهران(إسنا) - اعتبر وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف تشدید "الإرهاب الإقتصادي" الأمریکي علی إيران بانه یدل علی عجز وهواجس النظام الأمریکي مخاطبا الرئیس الأمریکي دونالد ترامب بالقول ان وارثي الحضارة الفارسیة العریقة لایراهنون علی نصائح الأجانب.

وغرد ظریف الذي یزور حالیا نیویورك للمشارکة في مؤتمر الجمعیة العامة للأمم المتحدة لاحیاء الیوم الوطني للتعددیة والدبلوماسیة للسلام غرد عبر حسابه الرسمي علی موقع تویتر ان تشدید "الإرهاب الإقتصادي" الأمریکي ضد إيران یدل علی عجز وهواجس النظام الأمریکي وشرکائه الإقلیمیین في الجریمة.

وقال ظریف: وارثو الحضارة الإيرانية العریقة لایضعون إستراتیجیتهم بناء علی نصائح الأجانب ناهیك عن الأمریکیین.

وأشار ظریف إلی تغريدة ترامب على "تويتر" بعد وقف تمدید الإعفاءات من الحظر علی النفط الإيراني، الذي قال فیها ان جون كيري أعطى إيران نصيحة سيئه للغاية من قبل وكذلك الأشخاص الذين ساعدوه على قيادة الولايات الأمريكية في الاتفاق النووي الإيراني السيئ جدا.

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