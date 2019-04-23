وزيرا خارجية اليابان وروسيا يلتقيان في موسكو

طهران(إسنا) - أفادت وزارة الخارجية اليابانية الثلاثاء أن وزير الخارجية تارو كونو، سيزور روسيا في الفترة من الـ 9 إلى الـ 11 من شهر أيار/مايو، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الـ 10 من مايو/أيار.

وجاء في بيان الخارجية “في يوم العاشر من أيار/مايو، سيُعقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. حيث سيناقش الطرفان قضايا العلاقات الثنائية، بما في ذلك قضية إبرام معاهدة سلام”. المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية انتهی