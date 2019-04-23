بكين: نحن ضد القيود أحادية الجانب الأمريكیة على إيران

طهران(إسنا) - تعهدت بكين بالدفاع عن الأعمال التجارية وسط الخطط الأمريكية المعلنة لإنهاء الإعفاءات النفطية الإيرانية.

في وقت سابق ، ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصادر أنه ابتداءً من 2 مايو ، ستنهي واشنطن إعفاءاتها من العقوبات التي تمكن الدول المستوردة للنفط الإيراني من الاستمرار في ذلك. .

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، تعليقًا على خطط واشنطن المعلنة لإلغاء العقوبات على النفط، أن بكين تعارض القيود الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وستبذل قصارى جهدها للدفاع عن مصالح الشركات الوطنية التي تتعامل مع الجمهورية الإسلامية.

وقال "جينج"، في مؤتمر صحفي، تعليقًا على الإجراءات الأمريكية المحتملة: "الصين تعارض فرض عقوبات من جانب واحد. التعاون بين الصين وإيران مفتوح وشفاف وقانوني. يجب احترام ذلك. ستبذل الحكومة الصينية قصارى جهدها لحماية المصالح المشروعة لشركاتها".

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