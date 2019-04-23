البرلمان یصادق علی تصنیف قوات "سنتکوم" إرهابیة

طهران(إسنا) - قرر نواب البرلمان تصنیف قوات القیادة المرکزية الأمریکیة "سنتكوم" و القوات والمنظمات والمؤسسات التابعة للقیادة بالإرهابیین.

وصادق نواب البرلمان في جلسة علنیة انعقدت الیوم الثلاثاء لدراسة مشروع إجراء الرد بالمثل حیال الممارسة الأمریکیة ضد الحرس، علی المادة 1 للمشروع بـ 173 صوتا مؤیدا مقابل أربعة أصوات معارضة و11 صوتا ممتنعا عن التصویت من أصل 215 نائبا.

کما صوت النواب علی المادة 2 للمشروع بـ168 صوتا موافقا و5 أصوات معارضة وامتناع 8 آخرین عن التصویت من أصل 210 نواب.وفق هذه المادة من المشروع تتکلف الحکومة بالرد بالمثل والحازم تجاه الإجراءات الإرهابیة للقوات الأمریکیة ، التي تعرض مصالح الجمهوریة الإسلامية الإيرانية للخطر وذلك إستنادا إلی قرارات المجلس الأعلی للأمن القومي.

وتم تبنی المادة 3 للمشروع بـ 166 صوتا موافقا مقابل 9 أصوات معارضة و 6 صوتا ممتنعا عن التصویت من مجمل 209 نواب مشارکین في البرلمان.بناء علی هذه المادة اذا اقتضت الضرورة تتکلف الحکومة والقوات المسلحة الإيرانية بالعمل من خلال الإجراءات الضروریة والذکیة علی التصدي لمحاولات القوات الأمریکیة ضد مصالح الجمهوریة الإسلامية الإيرانية.

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