يجب ان تصبح حدود ايران وباكستان المشتركة حدود الصداقة والسلام والتودد

طهران(إسنا) - شدد رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في بيان مشترك علي تنفيذ الاتفاق النووي بشكل أسرع من قبل كافة الأطراف مؤكدين علي ضرورة استخدام كافة الامكانيات المتاحة لتعزيز الأنشطة التجارية.

وجاء في هذا البيان المشترك الذي صدره الجانبان الايراني والباكستاني:زار السيد عمران خان، رئيس وزراء باكستان المحترم الي الجمهورية الاسلامية الايرانية تلبية لدعوة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور حسن روحاني علي رأس وفد رفيع المستوي.

وأكد الطرفان الايراني والباكستاني علي أهمية تعزيز الترابط والعلاقات الثنائية علي أساس مبادئ المصالح الوطنية وصون سيادة الأراضي والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية تأكيدا علي التنسيق التاريخي والثقافي والديني والحضاري للبلدين الجارين المسلمين.

ويؤكد الطرفان علي ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة بما فيه تصدير الكهرباء الايرانية الي باكستان وأعرب الطرف الباكستاني عن شكره لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية علی إستمرارها في تصدير الكهرباء الي ولاية بلوشستان الباكستانية.

وبدوره أعرب السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني عن تضامنه وتعاطفه للشعب الايراني اثر السيول التي اجتاحت جزء من البلاد التي أدت الي الخسائر في الأموال والأرواح وأعرب الطرف الايراني عن شكره لباكستان علی ارسال المساعدات الانسانية الي منكوبي الفيضانات الأخيرة في ايران.

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