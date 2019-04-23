إيران ترد علی عدم تمدید الإعفاء من الحظر لمشتري النفط الإيراني

طهران(إسنا) - اعلن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم ولا تعير اية قيمة ومصداقية للاعفاءات الممنوحة عن الحظر الأمريكي على النفط الايراني وكشف عن مشاورات داخلية وخارجية، مؤكدا انه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة في هذا المجال وسيعلن عنها لاحقا.

وعلق موسوي على البيان الاخير للبيت الابيض حول عدم تمديد إعفاء بعض الدول من الحظر على شراء النفط الإيراني بالقول انه ونظرا الى عدم شرعية الحظر فان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم ولا تعير اساسا اية قيمة ومصداقية للاعفاءات الممنوحة عن الحظر.

واضاف انه وبرغم ذلك ونظرا الى الآثار السلبية العملية لهذا الحظر واحتمالات تزايد الآثار السلبية الناجمة عن عدم تمديد الاعفاءات فان وزارة الخارجية كانت اليوم على تواصل مستمر مع جميع الاجهزة المعنية بالداخل كما اجرت مشاورات مكثفة مع الكثير من الشركات الاجنبية سواء الاوروبية والدولية ودول الجوار .

واوضح المتحدث باسم الخارجية بانه تم نقل نتيجة هذه الاتصالات والمشاورات الداخلية والخارجية الى الجهات العليا وسيجري اتخاذ القرارات اللازمة في هذا المجال على وجه السرعة وسيعلن عنها لاحقا.

انتهی