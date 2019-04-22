مسؤول روسي: خروج أكثر من 4 آلاف لاجئ من مخيم الركبان السوري حتى 22 نيسان

طهران(إسنا) - أعلن رئيس مركز المصالحة التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ في ​سوريا​، فيكتور كوبتشيشين، أن "مركز المصالحة، بالتعاون مع السلطات السورية، نجح للمرة الأولى منذ أربع سنوات على وجود مخيم الركبان في بدء إخراج الناس من هناك"، مشيراً إلى أنه "حتى 22 نيسان، خرج 4345 لاجئاً من مخيم الركبان، بما في ذلك 940 رجلاً و1136 امرأة و2269 طفلاً".

ولفت إلى أنه "حتى هذا الوقت، استلم 1956 لاجئاً وثائق جديدة وعادوا إلى ديارهم"، مشيراً إلى أنه "تم استيعاب جميع ​اللاجئين​ الذين غادروا مخيم الركبان في أربعة مراكز إقامة مؤقتة في ​محافظة حمص​". النشرة انتهی