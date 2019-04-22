الرئيس روحاني: تم اتخاذ خطوة جدیدة في مسار تنمیة العلاقات الثنائیة بین إیران وباکستان

طهران (إسنا)- شدد رئیس الجمهوریة في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئیس الوزراء الباکستاني أنه تم اتخاذ خطوة جدیدة في مسار تنمیة العلاقات الثنائیة بین إیران وباکستان.

وأکد علی "عزم طهران و إسلام أباد علی توثیق مستوی العلاقات الثنائیة بدون تأثیر أیة دولة ثالثة علی هذا المسار".

وأوضح رئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الیوم الاثنین في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئیس الوزراء الباکستاني عمران خان: "یجب علی إیران وباکستان تشکیل قوة خاصة لرد فعل سریع في الحدود المشترکة من أجل محاربة الارهاب.

و أوضح الرئیس روحاني ان من المؤسف شهدنا العملیات الارهابیة التی نفذها الارهابیون قائلا:"من حسن الحظ أعلن الجانب الباکستاني ان هذه الجماعات التی تنشط حالیا بشکل غیر انسانی، هی جماعات ارهابیة و ترد علیهم ردا قاسیا".

و أشار الرئیس روحاني الی تعزیز التعاون الأمنی بین القوات الشعبیة والأمنیة للبلدین الجارین، موضحاً: "یتم تشکیل قوة خاصة لرد فعل سریع فی الحدود المشترکة من أجل محاربة الارهاب".

واکد أن البلدین یتمتعان بامکانیات جيدة في المجالات الاقتصادیة والتجاریة، قائلا: "لدی البلدین اتفاق لجهوزیة الطرفین من أجل تنمیة العلاقات التجاریة وتستعد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ان تقوم بتلبية حاجات باکستان النفطیة والغازیة وتتخذ الاجراءات اللازمة لایصال الغاز الی هذا البلد".

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