منظمة الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد القتلى في معارك طرابلس إلى 254 شخص

طهران(إسنا) - أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد القتلى في اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس إلى 254 شخص، وإصابة 1228 آخرين بجروح”.

وأضافت “في الأسبوع الماضي، عالجت منظمة الصحة العالمية في ليبيا عن طريق فرق الطوارئ الطبية المتخصصة في مستشفيات المواجهة 89 عملية جراحية كبرى و63 عملية جراحية، حيث تقدم فرقنا مساعدة إضافية لهذه المستشفيات”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت الماضي، أن عدد حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة الليبية طرابلس بين الجيش الوطني الليبي شرق البلاد وبين جيش حكومة الوفاق، بلغ 220 قتيلاً، و1066 مصاباً. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من نيسان/أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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