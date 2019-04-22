المقداد لدى استقباله وفداً إيرانياً: العلاقات السورية الإيرانية ساهمت في تحقيق أهدافنا المشتركة

طهران (إسنا)- أكّد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على أهمية وعمق العلاقات السورية الإيرانية ومساهمتها في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين وللقضايا العربية والإسلامية في المنطقة وفي مقدّمتها دعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وجدد نائب وزير الخارجية السوري لدى استقباله وفداً إيرانياً برئاسة أمير خجسته، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الإيرانية الفلسطينية في مجلس الشورى الإسلامي إدانة الجمهورية العربية السورية للقرار الأميركي الأخير الذي أدرج الحرس الثوري الإيراني ضمن "قائمة الإرهاب"، كما أشاد بالعلاقات الوطيدة بين مجلس الشعب السوري ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني.

بدوره قدّم خجسته التهنئة للشعب السوري والدولة السورية للإنجازات التي حققوها في مواجهة الإرهاب المدعوم من الإدارة الأميركية وأدواتها في المنطقة، مشدداً على وقوف الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية إلى جانب سورية ودعمها خلال الحرب الإرهابية التي تواجهها.

وأكّد على إدانة الشعب الإيراني للاعتراف الأميركي بـ"السيادة الإسرائيلية" على الجولان السوري المحتل وأنّ هذا الجزء الغالي من سورية سيبقى إلى الأبد سورياً على الرغم من كل المحاولات العدوانية للدوائر الصهيونية، كما أدان قرار الإدارة الأميركية باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني وأكّد على دعم مجلس الشورى الإيراني لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر واستعادة القدس عاصمة للشعب الفلسطيني.

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