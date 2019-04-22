رئيس الوزراء الباکستاني في طهران

طهران (إسنا)- وصل رئيس الوزراء الباکستاني عمران خان لیلة الأحد- الاثنین إلی العاصمة الإيرانية طهران.

واستقبل وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمکي رئيس الوزراء الباکستاني فور وصوله إلی مطار مهرآباد في طهران.

هذا ووصل عمران خان خلال زيارته إلی إيران والتي تستغرق یومين، إلی مدينة مشهد المقدسة ظهر الأحد وأمضی بضع ساعات فيها ثم إتجه إلی طهران.

ومن المقرر أن تجري مراسيم الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء الباکستاني اليوم الاثنين بحضور الرئيس حسن روحاني فيعقد الجانبان محادثات حول ما يهم البلدين.

کما من المزمع أن يلتقي قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي رئيس الوزراء الباکستاني.

وکان رئيس مکتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي قد أکد علی أن الزيارة الأولی لعمران خان إلی إيران تحظي بأهمیة بالغة من المنظور السياسي والاقتصادي والأمني.

انتهی