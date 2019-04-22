الخارجية تعزي بضحايا هجمات سريلانكا الارهابية

طهران (إسنا)- عزى وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف بهجمات سريلانكا الإرهابية، معتبرا الارهاب بانه خطر عالمي ويجب التصدي له.

وفي تغریدة له على موقع التواصل الاجتماعی "تویتر" كتب ظریف بشان الهجمات الارهابیة قائلا: "انني اشعر ببالغ الحزن والاسى ازاء الهجمات الارهابیة التي طالت المشاركین في مراسم العبادة في عید الفصح. اتقدم بالتعزیة والمواساة لحكومة وشعب سریلانكا الصدیقة. دعاؤنا للضحایا ومشاطرتنا العزاء لاسرهم."

واضاف: ان الارهاب خطر عالمي ولا دین له حیث یتوجب على العالم كله ادانته والتصدی له.

وفي هذا السياق، دان المتحدث باسم خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة العمليات الإرهابية في عاصمة سريلانكا، وخاصة الهجوم على الكنائس في يوم عيد الفصح، والذي خلف المئات من القتلى والجرحى، وأعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذه الجرائم والحكومة والشعب السريلانكي.

ولفت السيد عباس موسوي إلى أن جريمة اليوم قد أظهرت مرة أخرى أن ظاهرة الإرهاب البغيضة أصبحت قضية عالمية، بغض النظر عن أي حدود أو عرق أو أمة أو ديانة، والتي لا يمكن القضاء عليها إلا بالإرادة الصلبة لجميع البلدان واستخدام جميع القدرات دون ازدواجية المعايير في التعامل معها.

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