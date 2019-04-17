ظریف وأردوغان یبحثان التسویة السیاسیة في سوریا

طهران(إسنا) - اجتمع وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف الذي یزور أنقرة حالیا مع الرئیس الترکي رجب طیب أردوغان الیوم الأربعاء.

وشکّل التفاوض حول القضایا الثنائیة والتطورات الإقلیمیة منها حل الأزمة السوریة سیاسیا من أهم محاور المشاورات بین المسؤولین.

ووصل ظریف أمس الثلاثاء الی ترکیا قادما من سوریا في زیارة تستمر یومین.

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