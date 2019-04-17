السراج يعد بتقديم حفتر للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره "مجرم حرب"

طهران (إسنا)- تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بتقديم قائد الجيش الوطني الليبي المشير، خليفة حفتر، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، خلال المعارك الأخيرة الدائرة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

ونقل بيان صادر عن حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، عن السراج، قوله: "سنقدم كافة المستندات لمحكمة الجنايات الدولية، وسينال المجرم حفتر جزاءه كمجرم حرب".

وأضاف السراج، خلال تفقده أحد أحياء العاصمة التي تعرضت للقصف مساء أمس الثلاثاء، أن "المجرم الذي قام بهذا العمل سينال جزاءه"، وذلك بحسب صحيفة "الوسط" الليبية.

وتابع هذه "هجمة بربرية وحشية قام بها المجرم حفتر على حي بو سليم وعلى حي الانتصار، تؤكد وحشيته".

وتفقد فائز السراج، اليوم الأربعاء، الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف العشوائي بصواريخ غراد، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وقالت حكومة الوفاق الليبية، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تفقد القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعد منتصف الليلة الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف من قبل قوات حفتر المعتدية على العاصمة طرابلس".

وأشارت إلى أن "القصف أسفر عن مقتل وإصابة أعداد من المدنيين".

وأوضح البيان أن "القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اطلع على الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والسيارات في مواقع سقوط القذائف".

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