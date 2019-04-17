ظريف: نواصل مساعينا لتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري

طهران(إسنا) - قال وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، إن طهران ستواصل المساعي لتشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري، وتبادل الأسرى وعودة اللاجئين السوريين، مجددا تأكيده على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية.

وقال ظريف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: "يجب على الجميع احترام وحدة الأراضي السورية، ونحن عملنا مع روسيا وتركيا وسنعمل بالمستقبل من أجل إكمال مسار أستانا".

وأضاف ظريف: "سنواصل مساعينا أيضا بالتركيز على تهيئة الأجواء لتشكيل لجنة صياغة الدستور وتبادل الأسرى وعودة اللاجئين".

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل الحوار مع الولايات المتحدة حول ضرورة وقف العقوبات التي تفرضها على إيران.

كما أشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده "ستعمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار دولار".

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