الجيش الوطني الليبي: جهة موالية لحكومة الوفاق اقتحمت السفارة الأمريكية

طهران(إسنا) - أعلن خليفة العبيدي مدير مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قوات موالية لحكومة الوفاق اقتحمت مقر السفارة الأمريكية في طرابلس.

وقال العبيدي إن هناك معلومات استخباراتية تؤكد أن المدعو أسامة الجويلي أحد قادة القوات التابعة لحكومة الوفاق قد اقتحم مقر السفارة الأمريكية في طريق مطار طرابلس على رأس قوة تابعة له .

وأشار العبيدي إلى أن المقر كان خاليا من الموظفين والحراسات، مضيفا أن المجموعة استولت على عدد من السيارات المصفحة وثلاث خزانات ومدرعة عسكرية مجهزة تابعة لأمن السفارة وهي من ضمن سلاح المارينز المكلف بحماية المقر وكانت في مرآب المبنى.

وأكد مدير المكتب الإعلامي للجيش الوطني أن قوات الجيش تخلي مسؤوليتها عن هذا العمل الإجرامي ممثلا في الاعتداء على حرم تمثيلية دبلوماسية معتمدة لدى ليبيا، منوها أن القوات لم تصل بعد إلى نطاق موقع السفارة.

المصدر: المنار

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