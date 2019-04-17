إيران: النظام الأمریکي هو الذی یجب تغییر طبیعته ولیس إيران

طهران(إسنا) - أکد المتحدث باسم وزارة الخارجیة عباس موسوي علی أن رفض المجتمع الدولي المتزاید للتصرفات والإجراءات المناهضة للقوانین الدولیة جعل تغییر طبیعة النظام الأمریکي مطلبا عالمیا.

وقال موسوي في معرض تعلیقه علی مزاعم وزیر الخارجیة الأمریکي مایك بومبیو بشأن محاولات هذا البلد لـ"تغییر طبیعة الجمهوریة الإسلامية الإيرانية" انه لحسن الحظ کلما یمر الزمن یظهر قادة النظام الأمریکي الراهن نوایاهم أکثر وأفضل من أسلافهم ویقرون بتغییر سلوك إلی تغییر النظام وفي الوقت الراهن إلی تغییر طبیعة الجمهوریة الإسلامية الإيرانية؛ ولکن النظام الأمریکي هوالذي یجب تغییر طبیعته ولیس إيران؛ المعارضة العالمیة المتزایدة للتصرفات والإجراءات المغایرة للقواعد الدولیة تسببت في أن یصبح تغییر طبیعة النظام الأمریکي مطالبة عالمیة.

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