البرلمان يرد بالمثل على الاجراء الاميركي المناهض للحرس

طهران(إسنا) - اعتمد البرلمان الايراني بأغلبية ساحقة مشروع قانون ضد الاجراء الاميركي المناهض للحرس الثوري والمتمثل في وصم الحرس بالإرهاب.

ووافق على الخطوط العريضة لمشروع القرار المذكور، 204 نواب مقابل معارضة اثنين وعدم وجود صوت ممتنع من مجموع 256 نائبا حاضرا في الجلسة البرلمانية التي عقدت عصر أمس الثلاثاء.

ومن المقرر ان يبحث نواب البرلمان الايراني، تفاصيل المشروع في الجلسات القادمة.

فان بموجب هذا القانون تعتبر قوات القيادة المركزية الاميركية (سنتكوم) والمنظمات والجماعات التابعة لها، قوات ارهابية، وأي نوع من المساعدة بما في ذلك الدعم العسكري والاستخباراتي والمالي والتقني والتربوي والخدمي واللوجستي لهذه القوات، يعتبر مساهمة في الأعمال الإرهابية.

واوضح مشروع القرار، انه يتعين على حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية أن تتصرف وفقا للقانون في إطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي ضد الأعمال الإرهابية للقوات الأميركية التي تعرض مصالح جمهورية إيران الإسلامية للخطر، وتقوم باتخاذ اجراءات متبادلة وحاسمة وفقا لهذا القانون.

واضاف: يتعين على حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية والقوات المسلحة اتخاذ التدابير الاحترازية والدفاعية في الوقت المناسب بطريقة لا تستطيع فيها القوات الأميركية استخدام أي امكانية ضد مصالح جمهورية الاسلامية الايرانية.

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