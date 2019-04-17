بورصة السلع تسجل صفقات بيع أكثر من 698 ألف طن من السلع

طهران(إسنا) - سجلت بورصة السلع الإيرانية، في الأسبوع المنتهي بـ 11 أبريل/ نيسان 2019، صفقات بيع 698 ألف و399 طن من السلع بقيمة أكثر من 36 تريليون ريال، حيث شهدت ارتفاعاً مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 577% و479% من حيث الحجم والقيمة على التوالي.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 241 ألف و432 طن من السلع بقيمة 16 تريليون و215 مليار ريال، شملت 233 ألفاً و60 طناً من الصلب، و5400 طناً من النحاس، و2600 طن ألمنيوم، و12 طناً من الخامات المكثفة للمعادن الثمينة، و120 طناً من الموليبدن المكثف، و240 طناً من الخارصين.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 455 ألفاً و473 طناً بقيمة أكثر من 20 تريليوناً و127 مليار ريال، شملت 206 ألفاً و200 طناً من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و137 ألفاً و720 طناً من القير، و78 ألفاً و897 طناً من المواد البوليمرية، و32 ألفاً و68 طناً من المواد الكيميائية، و1680 طناً من الكبريت. كما تم عقد صفقات بيع 1494 طناً من السلع في السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية.

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