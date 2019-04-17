أنقرة تتوقع من واشنطن تمديد إعفاء تركيا من عقوبات إيران

طهران(إسنا) - قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الثلاثاء إن بلاده تتوقع من الولايات المتحدة أن تمدد إعفاء أنقرة من العقوبات المفروضة على إيران كي تواصل مشترياتها من النفط الإيراني دون انتهاك العقوبات الأمريكية.

وقال كالين للصحفيين في واشنطن إن تركيا قلصت بالفعل مشترياتها من النفط الإيراني، لكنه لم يحدد مستوى الواردات. وأضاف أن أنقرة أبلغت رسالتها بضرورة تمديد الإعفاء.

وتابع ”أوضحنا أننا لا نود الاستمرار في شراء النفط من إيران فحسب، بل كذلك أن إيران بلد جار.. فلا ينبغي لأحد أن يتوقع من تركيا أن تدير ظهرها لإيران بهذه البساطة“.

وأشار إلى أن تركيا لا تدعم سياسة العقوبات الأمريكية على إيران ولا تعتقد أنها ستحقق النتائج المرجوة.

وذكر كالين أن تركيا لن تعمد لانتهاك العقوبات إذا لم يتم تمديد الإعفاء.

وقال ”سنبحث عن بدائل فيما يتعلق بالمعاملات وغيرها. لا نريد أن نخرق العقوبات أو ننتهكها، لكن في الوقت نفسه لا نريد حرماننا من حقنا في شراء النفط والغاز من إيران“.

انتهی