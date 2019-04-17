طهران ودمشق تبحثان العلاقات الاقتصادية بين البلدين

طهران(إسنا) - بحث وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الوزراء السوري تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه: "استعرض المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والبنى التحتية وأهمية التنسيق المستمر بينهما في ظل ما يتعرض له الشعبان السوري والإيراني من عقوبات غربية جائرة".

واعتبر خميس أن"المرحلة الراهنة والظروف الإقليمية والدولية تتطلب من البلدين دفع العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين"، مبينا أن "الحكومة السورية وضعت خارطة طريق وآلية تنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما".

من جانبه أوضح ظريف أن الحكومة الإيرانية تتابع بشكل مباشر تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بما يحقق الفائدة المشتركة.

ووصل وزير الخارجية إلى دمشق صباح الثلاثاء والتقى الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره السوري وليد المعلم.

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