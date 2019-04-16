وفد عسکري إيراني یجتمع مع رئيس مجلس الشورى العماني

طهران(إسنا) - اجتمع مساعد رئيس الأركان للشؤون الدولية بالقوات المسلحة العميد قدير نظامي والوفد العسكري المرافق له مع رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي.

وخلال اللقاء رحّب رئيس المجلس العماني بمساعد رئيس الأركان للشؤون الدولية والوفد المرافق له مشـــيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورها، كما تم بحث أوجه التعاون القائم بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في الجوانب التشريعية.

كما زار وفد القوات المسلحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية المشارك في اجتماع لجنة الصداقة العمانية الإيرانية، مجلس الدولة.

وكان في استقبال الوفد راشد بن سيف الشيدي، ومحفوظ بن محمد الوهيبي عضوا المجلس، والأمين العام المساعد للإعـــلام والعلاقـــــات العامة بالمجلس، وذلك بالقاعة الرئيسية بمبنى المجلس.

في مستهل اللقاء رحب راشد بن سيف الشيدي بالوفد، متمنيا لهم طيب الإقامة في السلطنة، وأن تحقق الزيارة أهدافها المرجوة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير التعاون بينهما في جميــــــع المجالات، مؤكدا أهمية مثل هذه الزيارات في توطيــــد العلاقات الثنائية.

من جانبه أعرب رئيس الوفد العميد أول الدكتور قدير نظامي مساعد رئيس الأركان للشؤون الدولية،عن سعادة الوفد بزيارة السلطنة للمشاركة في اجتماع لجنة الصداقة العسكرية العمانية الإيرانية المشتركة لهذا العام، مشيدا بما تشهده السلطنة من تنمية شاملة وتطور في جميع المجالات، متمنيا لها اضطراد التقدم والازدهار تحت قيادة السلطان قابوس بن سعيد.

وشاهد أعضاء الوفد فيلما وثائقيا عن المجلس تعرفوا من خلاله على مهامه واختصاصاته، كما قـــــام الوفــــــد بجولة في مبنى المجلس تعرف خلالها على مرافقه المختلفة.

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