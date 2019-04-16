الدوحة: يجب إجبار حفتر على الانسحاب من المناطق المحتلة

طهران (إسنا)- اتهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قائد الجيش الليبي الوطني المشير خليفة حفتر، بعرقلة الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني.

وكتب الوزير القطري آل ثاني على "تويتر": "تصرفات المليشيات العسكرية بقيادة حفتر في ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني".

وأضاف: "يجب أن تعي الأيادي العابثة خطورة هذا التصعيد العسكري وأن تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار".

من جانبها، قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن وزير الخارجية القطري دعا في حديث للصحيفة إلى "فرض حظر فعال على الأسلحة على المشير خليفة حفتر وانسحاب قواته من المناطق التي احتلها مؤخرا" وفق ما نقلت "رويترز".

ووفقا للصحيفة فقد "أعرب الوزير القطري عن سروره كون نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أخبره مؤخرا أن باريس تعمل على ضمان عقد مؤتمر مصالحة وطنية مخطط بشأن ليبيا".

يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات ومعارك منذ الرابع من أبريل، وذلك بعد أن أطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية تهدف إلى دخول المدينة.

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