ظریف: زیارتي لسوریا جاءت لمتابعة الانتصارات المیدانیة وتنسیق السیاسات الإقلیمیة

طهران(إسنا) - عقب زیارته لمرقد السیدة الزینب (س)، أشار وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف الذي یزور دمشق حالیا إلی برامج زیارته لسوریا وترکیا .

وتابع ظریف انه ونظرا للتطورات الأخیرة في المنطقة وخاصة السیاسات الأمریکیة العدوانیة بعد الهزائم السیاسیة و المتتالیة لواشنطن والکیان الصهیوني منها قیام الرئیس الأمریکي دونالد ترامب باعتراف هضبة الجوالان جزء من الاراضي الصهیونية واعتراف القدس عاصمة للکیان الصهیوني والإجراء الاحمق وغیر القانوني وغیر المسبوق للإدارة الأمریکیة في ادراج الحرس الثوري علی قائمة الارهاب، کانت هناك حاجة لتوظیف کافة الجهود في المنطقة لمتابعة الإنتصارات المیدانیة وتنسیق سیاسات دول المنطقة والتصمیم لدفع الخطط والمباحثات حول الملف السوري لتسویة الأزمة السیاسیة بعد تحقیق الانتصار المیداني قائلا: في هذا السیاق، قمت بزیارة سوریا ومن المقرر أن أزور ترکیا في إطار العلاقات الدولیة بعد سوریا.

وقال کبیر الدبلوماسیین انه جرت مشاورات بین کبار مسوولي إيران وسوریا لتوطید التعاون الإقتصادي وهناك حاجة لمتابعة هذه المشاورات والإتفاقیات ونحن نتابع خلال لقاء الرئیس ورئیس الوزراء ووزیر الخارجیة السوري مثل هذه القضایا المختلفة .

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