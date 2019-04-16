الأمم المتحدة: مستمرون ببذل كافة الجهود لمساعدة النازحين بمخيم الركبان

طهران(إسنا) - أكدت ​الأمم المتحدة​ "الاستمرار في بذل كافة الجهود لمساعدة ​النازحين​ في مخيم ​الركبان​ السوري على الحدود مع ​الأردن​"، مشيرةً إلى "أنها قدمت دعما محدودا للذين تمكن ​الهلال الأحمر السوري​ من إخراجهم من هناك، وشمل ذلك توفير المواد الغذائية وتقديم الطعام والماء ومستلزمات النظافة والخدمات الطبية".

ولفتت إلى أن "حوالي 1500 شخص غادروا الركبان يوم الأحد وأكثر من نصفهم أطفال"، مشيرةً إلى أن "هذه هي المجموعة الخامسة ممن غادروا الركبان في الأسابيع الثلاثة الماضية"، مضيفةًً: "العدد الإجمالي للمغادرين بلغ حتى الآن أكثر من 3600 شخص وأنهم يقيمون في ​مدينة حمص​ والمناطق المحيطة بها". انتهی