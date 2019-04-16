اعتماد مشروع المعاملة بالمثل مع أمریکا تحت قبة البرلمان

طهران(إسنا) - صادقت لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة لمجلس الشوری الإسلامي تفاصیل مشروع طارئ للتعامل بالمثل مع الإجراء الأمریکي ضد الحرس الثوري.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة علي نجفي خوشرودي انه تم طرح الفقرات المتبقیة من المشروع العاجل للمعاملة بالمثل مع أمریکا بمشارکة نواب المنظمات المعنیة وتم المصادقة علیه بعد الدراسة.

وأضاف انه بناء علی احدی فقرات المشروع تتکلف حکومة الجمهوریة الإسلامية الإيرانية بالرد بالمثل والحازم في إطار ما تم اعتماده في المجلس الأعلی للأمن القومي تجاه الممارسات الإرهابیة للقوات الأمریکیة التي تعرض مصالح إيران للخطر.

وتابع ان حکومة الجمهوریة الإسلامية الإيرانية تتکلف فضلا عن الاحتجاج علی القرار الأمریکي واتخاذ الإجراءات القانونية لدی الأوساط الدولیة بتوظیف کافة قدراتها لاحباط مفعول الإجراء الأمریکي عبر الإتصالات الثنائیة والمتعددة الأطراف مع الدول وعقد المشاورات مع المنظمات الدولیة.

وأوضح نجفي ان الاجتماع تناول تقریرا عن الأداء الأمریکي في مجال حقوق الانسان خلال العام الماضي وحالات انتهاك حقوق الانسان من قبل هذا البلد حیث تم تبنی ذلك وقراءته في البرلمان.

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