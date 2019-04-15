طهران (إسنا)، عقد الاجتماع الـ15 للجنة العسكرية المشتركة بين إيران وسلطنة عمان، اليوم الاثنين، في مسقط.

ووافق الوفدان العسكريان رفيعا المستوى بين البلدين على عقد هذا الاجتماع في العاصمة العمانية مسقط واجراء المفاوضات وخطط التعاون العسكري بينهما لعامي 2019 و2020 في مختلف المجالات العلمية والتعليمية والبحرية والجوية والأمنیة.

كما اتفق الطرفان على ترسیخ التعاون الثنائي في شان الطب العسكري.

وتزامنا مع تشکیل اللجنة المشتركة، التقى الوفد العسكري الايراني برئاسة رئيس الأركان العامة العمید قدير نظامي برئيس أركان القوات المسلحة العمانية وكذلك قادة ومسؤولي القوات البحرية والبرية والجوية في هذا البلد.

وجرت في هذا اللقاء المباحثات حول آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسط الأجواء الودية والبناءة.

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