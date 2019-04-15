إيران وسوريا تبحثان الجولان والقرار الأمریکي ضد الحرس الثوري

طهران(إسنا) - بحث أمین لجنة حقوق الإنسان محمد جواد لاریجاني والسفیر السوري لدی طهران ، عدنان محمود، مساء الأحد، المؤامرة الصهیونية الجدیدة المدعومة أمریکیا، المتمثلة في إعلان ضم هضبة الجولان للأراضي المحتلة ووجوب مکافحة هذه المؤامرة في الجوانب المختلفة.

وقال لاریجاني خلال اللقاء ان هضبة الجولان ستحرر بفضل الله مثل جنوب لبنان عبر إستراتیجیة المقاومة قائلا یحتم علی الدول الإسلامية والدول الراعية لحقوق الإنسان الوقوف في وجه هذه المؤامرة.

وأضاف انه لیس الإجراء الإسرائيلي وموقف الحکومة الأمریکیة في تناقض سافر مع مجموعة من القوانین الدولیة فحسب بل هما مرفوضان بشدة من ناحیة معاییر حقوق الانسان التي تدعی الدول الغربیة بحمل لوائها مبدیا امله باتخاذ تحرکات واسعة بالتعاون مع سوریا ودول الإسلامية تجاه هذه المؤامرة الصهیوأمریکیة.

من جانبه، أعرب السفیر السوري عن تقدیره لتوجیهات سماحة قائد الثورة الإسلامية في الظروف الصعبة ودعم إيران الثابت الذي حقق النصر علی الإرهاب في سوریا قائلا اعلان منظمة مبارکة مثل الحرس الثوري إرهابیا هو جزء من إستراتیجیة الأمریکیین الضخمة ضد محور المقاومة وینم عن غضبهم من الهزیمة الکبری في المنطقة.

وتناول الجانبان خلال المفاوضات أرضیات التعاون الواسع في مجال العلوم الجدیدة والقضایا الدولیة الأخری.

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