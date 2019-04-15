الخارجية تستدعي السفير الفرنسي الجديد في طهران

طهران(إسنا) - استدعى امين لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي بالخارجية الايرانية "حسين سادات ميداني"، سفير فرنسا الجديد في طهران "فيليب تيي بو".

وخلال هذا الإجتماع، تطرق الجانب الايراني إلى التغريدات المنتسبة للسفير الفرنسي في واشنطن والتي ترفضها ايران جملة وتفصيلا؛ مطالبا الحكومة الفرنسية بتقديم الايضاح في هذا الخصوص.

واكد سادات اميني انه فيما اذا لقيت هذه التصريحات تاييدا من جانب الحكومة الفرنسية، وعبّرت عن المواقف الرسمية في هذا البلد، فإن هذا الامر يتعارض بشكل سافر مع اهداف وبنود الاتفاق النووي؛ وفي حال عدم متابعة هذه القضية بالشكل المطلوب وعدم تسويته، فإن الجمهورية الاسلامية ستتابع الموضوع في اطار الآليات المحددة ضمن الاتفاق النوي وتحتفظ بحقها في اتخاذ أي اجراء مناسب قبال ذلك.

من جانبه، اعلن السفير الفرنسي في طهران عن عدم اطلاعه بشان التغريدات المنتسبة إلى سفير بلاده في واشنطن، منوها بالارادة السياسية للحكومة الفرنسية لتنفيذ كامل الاتفاق النووي؛ ومؤكدا انه سيبلغ باريس بشان هذا الموضوع فوراً.

يذكر ان السفير الفرنسي لدى واشنطن، نشر تصريحات، عبر حسابه بموقع توتير، تتعارض بنود الاتفاق النووي فيما يخص برناج ايران النووي في مرحلة ما بعد العام 2025 للميلاد.

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